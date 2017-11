El impactante momento en que acróbata se rompe el cuello en plena presentación

Una acróbata estadounidense se rompió el cuello en plena presentación, en Indonesia.

Sam Panda, de 26 años, sufrió una terrible caída desde una altura de cuatro metros mientras actuaba en una playa de Bali.

Ella misma subió el video a Facebook, y rápidamente se viralizó.

"Me he roto la vértebra C5, lo que significa que me he roto el cuello, y los discos entre las vértebras cervicales. Ello está ejerciendo presión sobre mi médula espinal", escribió en la red social.

Una amiga de la joven, Olivia Leonie, puso en duda las condiciones de seguridad de la instalación.

"Panda muchas veces me confesó que no se sentía cómoda usando el equipo, decía que no era seguro", dijo.