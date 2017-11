[VIDEO] "Búho humano": adolescente es capaz de girar su cabeza 180 grados

Un adolescente paquistaní sorprendió por su inusual habilidad: es capaz de girar su cabeza 180 grados.

Mohamed Sameer, de 14 años, ha sido bautizado como "búho humano" y también puede girar sus hombros 360 grados.

El niño vive en Karachi y exhibe su elasticidad en parques, plazas o centros comerciales. Debió abandonar sus estudios para ganarse la vida y ayudar a su familia después de que su padre se enfermara.

"Trabajo para poder mantener a mi familia. No quiero que debido a la falta de recursos mis cuatro hermanas tengan que abandonar los estudios", dijo a Daily Mail.

Sameer contó que "tendría unos 6 o 7 años cuando vi a un actor en una película de terror girar su cabeza para mirar detrás de él. Me fascinó. Empecé a practicar y en pocos meses pude hacerlo".

"Mi madre me cacheteó cuando me vio haciendo esto y me dijo que no lo volviera a hacer nunca más, pues terminaría lastimándome el cuello. Pero con el tiempo se dio cuenta que estaba dotado por Dios", agregó.

El joven espera algún día participar en una película de terror de Hollywood.