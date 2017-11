Papá le cumple el sueño a su hija autista y se disfraza de la Bestia

Allison, una joven autista, quería ser Bella para Halloween y su papá la sorprendió al disfrazarse de Bestia.

El gesto fue viralizado por su hermana Carleigh.

My older sister Allison has Autism and she wanted to be Belle for Halloween. My dad decided to surprise her and dress up as the Beast. ?? pic.twitter.com/jVoNmpO9Fv