[VIDEO] Cangrejo gigante cazó y se comió un ave

Mark Laidre, un biólogo de Dartmouth College en Estados Unidos, compartió un video del mundo natural que está causando impacto, pues se trata de algo difícil de ver: un cangrejo cazando y comiéndose un ave, no al revés como estamos acostumbrados a ver.Pero no era cualquier cangrejo, sino uno gigante de la especie Birgus latro , que alcanza poco más de un metro y que vive en una isla del océano Indico. La fuerza de sus tenazas es similar a la mordida de un tigre.Según Laidre, pocos momentos antes de captar el video, vio cómo el cangrejo trepaba el árbol donde dormía el ave, le rompió el ala y lo lanzó al suelo, donde finalmente lo ultimó.Hasta el momento, se sabía que estos cangrejos comían cocos y eran carroñeros, pero no se conocía que pudieran cazar. "Poco estudios sobre el comportamiento de este sorprendente animal se han realizado desde que Darwin emprendió sus viajes", dijo el estudioso a The Washington Post