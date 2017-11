Gemidos sexuales interrumpen despacho de periodista de la BBC

La periodista de la BBC, Emma Vardy, vivió un embarazoso momento cuando realizaba un despacho en directo, que se vio interrumpido por gemidos sexuales.

La profesional estaba transmitiendo en vivo desde el Parlamento Británico de Londres cuando comenzaron a escucharse de fondo gemidos de una mujer que parecían provenir de un altavoz.

Vardy no se inmutó y siguió dando las informaciones como si nada hubiese pasado.

Todo formaba parte de una broma de un grupo de jóvenes que intentaba sabotear desde un furgón el enlace de la reportera, que se tomó el episodio con humor.

"Esta mañana era un poco silenciosa", tuiteó.

Thanks Pascale Day for your kind comments. This morning was a little (ahem) quieter ?? https://t.co/o7Tkaf1NRz