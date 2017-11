Yoko Ono: 1, bar "Yoko Mono": 0

La justicia alemana falló hoy a favor de Yoko Ono , la famosa viuda del mítico cantante británico John Lennon, quien demandó hace unos meses a un bar de Hamburgo que se llama "Yoko Mono" solicitando que cambiase su nombre porque "podía llevar a confusión".El tribunal civil de la ciudad portuaria confirmó así el recurso de urgencia que había expedido en el mes de julio, incluida una amenaza penal de 250.000 euros (294.000 dólares), contra el dueño del bar, Nima Garous-Pour, a quien conmina a no emplear más dicho nombre."El término 'Yoko Mono' es tan similar al nombre mundialmente famoso de la demandante que se puede establecer una relación entre la demandante y el bar", reza el fallo judicial."La suposición de una mera coincidencia es, en cualquier caso, remota", agregó. El propietario del local, por su parte, no ocultó su decepción por la decisión judicial. "Estoy triste por lo que ha pasado aquí. Confiábamos en poder mantener el nombre", declaró Nima Garous-Pour a DPA.En julio, tras ser recibir el requirimiento judicial, Garous-Pour cambió el nombre del bar a "Mono". No es la primera vez que la viuda de Lennon acude a los tribunales por una cuestión relacionada con un nombre. En septiembre se dio a conocer que una empresa polaca de refrescos no podí­a usar más el nombre de "John Lemon". Sus abogados justificaron la demanda alegando que la compañía quería valerse del nombre del mítico Beatle para vender más limonada.Esto podría afectar también a Garous-Pour y su otro bar en Hamburgo llamado, precisamente, "John Lemon".