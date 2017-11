Murió Malcolm Young, guitarrista y cofundador de AC/DC

Malcolm Young, guitarrista y cofundador de AC/DC, falleció hoy a los 64 años, tras una larga enfermedad, según anunció la banda en su perfil de Facebook.

"Con profunda tristeza AC/DC tiene que anunciar el fallecimiento de Malcolm Young", que fue junto a su hermano Angus el fundador de AC/DC, señala la nota, que destaca "la enorme dedicación y compromiso" que siempre mostró con el grupo.

"Como guitarrista, compositor y visionario era un perfeccionista y un hombre único (...) Hizo y dijo exactamente lo que quería. Se enorgullecía de todo lo que se esforzaba. Su lealtad a los fans fue insuperable", añade el texto.

Mientras que Angus agregó: "Como su hermano es difícil expresar con palabras lo que ha significado para mí durante toda mi vida. El vínculo que teníamos era único y muy especial. Deja tras de sí un enorme legado que vivirá para siempre".

"Malcolm, trabajo bien hecho", finaliza Angus en el comunicado, colgado también en la web oficial del grupo.

Según medios australianos, el guitarrista falleció rodeado por su mujer, Linda, y sus hijos Cara y Ross, sus tres nietos y dos de sus hermanos.

Su fallecimiento se produce un mes después del de su hermano George Young, que fue productor de AC/DC.

Nacido el 6 de enero de 1953 en la ciudad escocesa de Glasgow, Malcolm emigró junto a parte de su familia a Australia en 1963.

Fundó el grupo de hard rock junto a sus hermanos Angus y George en Sídney en 1973, y tres años después se trasladaron a Londres, desde donde comenzaron su exitosa carrera internacional.

En 1980 falleció Bon Scott, vocalista del grupo, debido a una intoxicación etílica. Ese mismo año lanzaron el disco "Back in Black".

Durante los años 80 grabaron álbumes como "For Those About To Rock" (1981), "Flick Of The Switch" (1983), "74 Jailbreak" (1984), "Fly On The Wall" (1985), "Who Made Who" (1985) y "Blow Up Your Video" (1988), mientras que en la década de los 90 redujeron la producción de discos.

Malcolm participó entre 2008 y 2010 en la gira "Black Ice" y en abril de 2014 anunció su retirada del grupo debido a problemas de salud para en septiembre de ese año ingresar en un centro especializado en Sídney tras confirmarse que padecía demencia.