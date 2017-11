Mamá denunció un supuesto mensaje sexual oculto en "La bella durmiente"

Una mamá del Reino Unido denunció un supuesto mensaje sexual oculto en el clásico "La bella durmiente".

Sarah Hall, quien es defensora de la diversidad de género, considera "inapropiado" que el príncipe le haya dado un beso a Aurora sin su consentimiento.

La mujer exigió a la directiva del colegio donde estudia su hijo Ben, de seis años, que sacara el cuento currículum, pues considera que los niños no deberían ver ese "mal ejemplo".

"Creo que es específico, en la historia de 'La bella durmiente', el tema del comportamiento sexual y el consentimiento. Los mensajes subliminales son indicativos de cuán arraigados están esos comportamientos en la sociedad… son pequeñas cosas que marcan la diferencia", dijo.

Existen varias versiones de la historia, pero la de Giambattista Basile de 1634 es la más fuerte, ya que en ella se cuenta que el príncipe embarazó a Aurora mientras esta se encontraba dormida. Posteriormente, dio a luz a dos niños que logran salvarla del hechizo.

Tell you what, while we are still seeing narratives like this in school, we are never going to change ingrained attitudes to sexual behaviour #MeToo#consent#mysonissixpic.twitter.com/3g4gyjifi9