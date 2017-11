Diez razones para no ir al Mundial Rusia 2018

Hay que aceptarlo, Chile no va al Mundial de Rusia 2018 y si bien los hinchas se quedaron con ganas de ver a la "Roja" en el campeonato, acá entregaron diez razones de por qué no es buena idea viajar.

La youtuber ucraniana Iryna Fedchenko elaboró el particular listado, donde destaca la "cultura extraña" que hay en Rusia. "La gente no es muy amable y es fría", dice.

También asegura que viajar puede ser causal de divorcio debido a la belleza de los rusos, irresistibles para los latinos.

Otro motivo para no ir es que la Plaza Roja no es tan bonita como se ve en las fotos, etc.