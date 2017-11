Joven recibió un ramo de flores de su padre muerto hace cinco años

Una emotiva historia de amor de un padre hacia una hija, la que fue capaz de sobrepasar las barreras de la muerte, se volvió viral en las redes sociales.

La estadounidense Bailey Sellers usó su cuenta de Twitter para contar que el viernes pasado, cuando celebraba sus 21 años, como en años anteriores, recibió un ramo de flores de su padre, Michael William Sellers, quien había muerto en 2012 debido a un cáncer.

La joven contó que su papá preparó todo antes de morir, por lo que a los 15 años (edad que ella tenía cuando él falleció) se inició una tradición de entregar el presente de manera póstuma.

La cadena de flores se terminó justo esta semana, con un regalo que venía acompañado de una carta que decía lo siguiente: "Bailey, esta es la última carta de amor que te dedico hasta que volvamos a vernos. No quiero que derrames ni una lágrima más por mí, porque estoy en un lugar mejor. Tú eres y siempre serás la joya más preciada que he recibido. Es tu 21 cumpleaños y quiero que respetes siempre a tu madre y seas fiel a ti misma. Sé feliz y vive la vida al máximo. Seguiré estando contigo en los momentos importantes. Solo mira alrededor y allí estaré. Te quiero. Feliz cumpleaños. Papá".

La estudiante universitaria contó a New York Post que "desde que mi padre murió, he odiado mi cumpleaños. Lo temía cada año porque el siempre solía hacerlo muy especial para mí. El de mi 21 cumpleaños me resultaba especialmente duro porque sabía que sería el último en el que recibiría su ramo de flores. Su última carta fue increíble y triste al mismo tiempo".

El tuit de Bailey sumó más de 300 mil retuits y más de un millón de "likes".

My dad passed away when I was 16 from cancer and before he died he pre payed flowers so i could receive them every year on my birthday. Well this is my 21st birthday flowers and the last. Miss you so much daddy. ?? pic.twitter.com/vSafKyB2uO