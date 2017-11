Condujo 20 minutos con una araña gigante en su auto

Una joven australiana encontró una araña gigante en su auto y siguió conduciendo durante 20 minutos.

Bianca Merrick, de Coffs Harbour, contó que "me dirigía a casa cuando miré hacia arriba y la ví, mirándome fijamente. Pensé en parar, pero me di cuenta de que no tenía forma de echarla del auto, así que seguí conduciendo hasta llegar a casa. Fueron los 20 minutos más largos de mi vida".

"Cuando llegué a casa, detuve el auto y salí muy lentamente. Después lo cerré con llave y me fui a dormir. Al día siguiente regresé con un spray matainsectos, pero no encontré ni rastro de la araña", aseguró.

En Australia es común encontrarse con estas especies debido al clima.