La mujer que quemó al violador de su hija en España saldrá libre antes de Navidad

María del Carmen García, la mujer que quemó vivo al violador de su hija en la localidad española de Benejúzar, saldrá en libertad antes de Navidad.

Su abogado, Joaquín Galant, explicó que como paso previo deberá llevar por unos días una pulsera de control.

"Se le colocará una pulsera telemática para tenerla vigilada y unos días más tarde, si todo va normal, le quitarán el control y le aplicarán la libertad condicional", dijo.

La historia comenzó en junio de 1998, cuando la mujer envió a Verónica, de 15 años, a comprar el pan y Antonio Cosme, un albañil de más de sesenta años, se cruzó con ella, le puso una navaja en el cuello, la llevó a un lugar y la agredió sexualmente.

En 2005 el acusado comenzó a tener permisos. En junio de ese año García estaba esperando la micro cuando Cosme se le acercó, le dijo "buenos días señora, ¿cómo está su hija?" y se fue a un bar.

García no lo soportó, fue a una bencinera, llenó una botella de combustible, entró al local, lo roció y le prendió fuego. "¿Te acuerdas de mí? Pues para que no me olvides", le gritó. Diez días después Cosme falleció.

García fue condenada inicialmente a nueve años y medio de prisión, pero le rebajaron a cinco años y medio y ahora podría obtener la libertad condicional en unas semanas.