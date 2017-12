Se tatuó "no resucitar" en el pecho y médicos enfrentaron dilema ético

Un grupo de médicos debió enfrentar un dilema ético por un paciente que tenía tatuado en el pecho la frase "Do not resuscitate" ("No resucitar").

El caso fue planteado por la revista New England Journal of Medicine, que informó un hombre de 70 años llegó a un hospital de Florida, Estados Unidos, inconsciente y con antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes mellitus y fibrilación auricular.

"Mientras se analizaba si la gráfica en el cuerpo de hombre era tomado como una petición válida, solo le colocaron antibióticos empíricos, recibió reanimación con líquidos por vía intravenosa y vasopresores, y se trató con presión positiva en las vías respiratorias a dos niveles", dice la publicación.

“Después de revisar el caso del paciente, los consultores de ética decidieron que se respetara el tatuaje. Sugirieron que era más razonable concluir que el tatuaje expresaba la decisión auténtica del paciente", agregaron.

El estado clínico del paciente se deterioró y finalmente murió.