Actor de That ´70 show es acusado de cuatro violaciones

El ex actor de That '70 Show, Danny Masterson, está acusado de cuatro violaciones en la década del 2000 y reflotaron últimamente en protesta a la lentitud de las autorizades para avanzar en los casos.Incluso están pidiendo a Netflix que se cancele la serie The Ranch, donde comparte pantalla con Aston Kutcher.Al menos tres de las víctimas pertenecían a la Iglesia de la Cienciología, igual que el actor, organización que habría acallado los casos. Según afirmó el representante del actor en marzo, una de las denuncias sería la de una ex pareja del actor y data de hace 16 años. Cuando comenzaron las acusaciones, Masterson dijo que todo se trataba de una campaña de desprestigio de la actriz Leah Remini, pues ella produjo un documental contra esa iglesia.Según The Huffington Post , las pruebas y evidencias son "abrumadoras". Hay audios, correos electrónicos e incluso un manuscrito del autos, pero desde que los casos pasaron de la policía a la fiscalía, en mayo, no se han presentado cargos contra el actor.