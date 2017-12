Time eligió como “Personalidad del año” a quienes denunciaron el acoso sexual

Las mujeres que rompieron el silencio para denunciar los abusos sexuales y el acoso fueron distinguidas hoy por la revista “Time” con el título de Persona del año 2017.

El semanario estadounidense hizo el anuncio a primera hora y reveló su portada más esperada del año.

“The silence breaker” (las rompedoras del silencio) se lee en ella. “Las voces que lanzaron un movimiento”.

