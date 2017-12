Hizo yoga sobre un árbol que cruza un río y casi muere ahogada

Una joven casi muere ahogada al practicar yoga sobre un árbol que cruza un río en Colorado, Estados Unidos.

Chisa Marie realizaba una postura cuando cayó estrepitosamente a las aguas.

Afortunadamente la joven no resultó con lesiones, lo que mostró con otra foto.

Chisa se tomó con humor el incidente y espera que el video sea uno de "los más graciosos de Estados Unidos".

If the yoga picture wasn't worth it or if I don't make it on America's Funniest Home Videos it was not worth it at all pic.twitter.com/YSnBNIptTL