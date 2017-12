La divertida reacción de un perro al conocer la nieve por primera vez

"¿Qué pasa cuando tu perro experimenta la nieve por primera vez?" tuiteó Jo Ellery, de North Yorkshire.

La frase la acompañó de un video donde se ve a Truffle Hunter, un Cocker Spaniel, correr de un lado a otro de la vereda extasiado por el fenómeno.

Su reacción al conocer la nieve es muy divertida.

What happens when your dog experiences snow for the first time ever pic.twitter.com/qYwe1Q4RdO