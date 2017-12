Fue disfrazada de árbol de Navidad a la universidad tras perder desafío

"Si supero los 1000 retuits iré vestida de árbol de Navidad a la universidad", tuiteó una joven, quien no pensó que su reto obtendría gran respuesta.

1,000 retweets and I’ll wear this to all my classes for the rest of the semester pic.twitter.com/uzIDepK43k

En cuatro días el desafío de Kelsey Hall superó los 26 mil compartidos.

"Chicos, de verdad. No quiero hacer esto", dijo la universitaria, quien finalmente debió cumplir su promesa, lo que fue documentado en un video.

Thank you to everyone who helped my friend reach her goal!! You have no idea how much this means to me!!!!!!!!! (??: @katbielinski) pic.twitter.com/MObXGeenGA