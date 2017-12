Honduras: la oposición que lidera Nasralla protesta por "fraude" en elecciones

Miles de hondureños salieron hoy a las calles en varias ciudades del país para protestar contra el presunto "fraude" en las elecciones generales del 26 de noviembre al candidato de la Alianza de Oposición contra la Corrupción, Salvador Nasralla, quien tildó de "robo descarado" el resultado preliminar.

"No están revisando cuadernillos, no están revisando si los votos son reales, son unos papeles que no corresponden a lo que se imprimió en las imprentas antes de las elecciones, es un robo descarado", dijo Nasralla en una manifestación en Tegucigalpa.

Agregó que el mundo sabe que en Honduras "hay un robo descomunal para favorecer al narcotráfico que maneja el Partido (Nacional) que quiere reelegirse en el poder" con su candidato y presidente del país, Juan Orlando Hernández.

Además, Nasralla acusó a la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, Heide Fulton, de "avalar" el supuesto triunfo de Hernández, quien se presentó a una polémica reelección y por ley todavía no puede ser declarado presidente electo.

"La persona que representa a Estados Unidos tiene instrucciones de avalar el triunfo a través de métodos que no se aprobaron ni por la OEA (Organización de Estados Americanos), ni la Unión Europea", subrayó Nasralla, y advirtió que seguirán reclamando en las calles.

Según el último reporte global publicado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), Hernández se alza con el 42,98 % de los votos, mientras que Nasralla suma el 41,38 % escrutado el 100 % de las mesas electorales (18.128).

El TSE también ha hecho dos escrutinios especiales entre el pasado día 3 y hoy con 5.579 actas electorales, contando voto por voto, en las que Nasralla en principio denunció que estaban los "votos del fraude" con los que le estarían "robando el triunfo".

Nasralla dijo que mientras el TSE no revise los cuadernillos y urnas "voto por voto", de las 18.128 mesas electorales, y se haga una "auditoría forense" al sistema de informática, "no puede valer lo que está haciendo, por lo tanto tiene que repetirse completamente si quieren quedar bien con la mayoría del pueblo hondureño".

Según el TSE, se hizo un segundo escrutinio especial, de 4.753 actas, por recomendación de las misiones de observadores de la Unión Europea (UE) y la OEA.

En ese segundo recuento Hernández suma el 50,11 % de los votos y Nasralla el 31,54 %.

Nasralla expresó que la Unión Europea, la OEA y la Embajada de EE.UU. "nos han engañado" y "son cómplices del fraude".

"Nos robaron abiertamente y por lo tanto vamos a protestar", indicó Nasralla, quien considera que en Honduras no existe "la institucionalidad que nos permita reclamar a través de las instituciones como ocurre en otros países".

En las marchas, con la participación de hombres, mujeres y niños, los seguidores de la Alianza de Oposición coreaban consignas como "Fuera JOH" (Juan Orlando Hernández), "No al fraude" y acusaban a Estados Unidos de "injerencia" para que Hernández siga en el poder.

En Tegucigalpa la Alianza de Oposición también protestó de manera pacífica frente a la Embajada de Estados Unidos.

Xiomara Castro, candidata a una de las tres vicepresidencias de la Alianza de Oposición y esposa del depuesto expresidente Manuel Zelaya, dijo al canal UNETV en Catacamas (oriente), que el pueblo "no va a permitir que nos roben el triunfo".

"Vamos a seguir en las calles exigiendo transparencia y defendiendo el triunfo de la Alianza", enfatizó Castro, que encabezó la marcha en Catacamas.

Muchos manifestantes portaban banderas del país, blancas de la Alianza de Oposición, rojas del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), que con el Innovación y Unidad-Social Demócrata, que conforman el movimiento del principal líder opositor, y la del país, en azul y blanco.