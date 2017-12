Un detenido en Nueva York por explosión en estación de buses en Manhattan

El Departamento de polcía informó de la detención de una persona, luego de una explosión de origen desconocido que se produjo en una estación de buses cerca de Manhattan.

Update regarding explosion at 42nd St and 8th Ave, in subway: One male suspect is in custody. No injuries other than suspect at this time. Avoid the area. Subways bypassing #PortAuthority and Times Square Stations. Info is preliminary. pic.twitter.com/bEAdjq8mYc