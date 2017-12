Chris Evans invitó a niño que denunció sufrir bullyng al estreno de Avengers: Infinity War

“Mantente fuerte. No dejes que te enfríen. Te prometo que todo estará mejor", fueron las palabras que Chris Evans, actor que interpreta al Capitán América en el film The Avengers, le dedicó a Keaton Jones, un niño estadounidense que se hizo conocido por denunciar en un video el bullyng que sufría por parte de sus compañeros de escuela.

«Se burlan de mi nariz, me llaman feo. Dicen que no tengo amigos”, fueron algunas de las denuncias del estudiante. La confesión fue compartida en Facebook por su madre, Kimberly Jones, quien grabó las imágenes y demostró su indignación por la situación.

«No me gusta que me hagan eso y no me gusta que se lo hagan a otros”, continuó, agregando que a diario le arrojan comida en la ropa o leche por encima de la cabeza.

Rápidamente el testimonio se volvió viral, llegando incluso al artista, quien lo respaldó a través de Twitter y le hizo una invitación al estreno de su nueva película.

"Mientras esos 'punks' (maleantes) en tu escuela deciden qué tipo de personas quieren ser en este mundo, ¿te gustaría a ti y a tu mamá asistir al estreno de Avengers (Infinity War) el año que viene en Los Ángeles?", escribió.

Stay strong, Keaton. Don’t let them make you turn cold. I promise it gets better. While those punks at your school are deciding what kind of people they want to be in this world, how would you and your mom like to come to the Avengers premiere in LA next year? https://t.co/s1QwCQ3toi