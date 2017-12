Abuelita decoró su árbol de Navidad sin saber que era lencería

Una abuelita de Irlanda quiso decorar su árbol de Navidad con las clásicas bolas, sin embargo, no eran las que todos pensaban.

La mujer de 74 años fue a una tienda y se llevó un lote de esferas, sin saber que contenían sexys tangas de hilo dental.

"Dios mío, todo el mundo en la tienda debió pensar que soy una pervertida. Compré seis de esas cosas", dijo la anciana, según contó su nieta, Alex Bermingham.

My 74 year old grandmother bought Christmas baubles in Dunnes Stores, which I have just realised upon decorating her tree that unbeknownst to her upon purchase, they are in fact, lavender glitter G-strings.



Wishing everyone a kinky Christmas this holiday season. pic.twitter.com/saLDl4vcwa