Fan de “Capitán América” falló al responder una sencilla pregunta

Un fan de "Capitán América" sufrió un vergonzoso momento al equivocarse en una sencilla pregunta sobre el héroe de Marvel.

El conductor del programa "¡Ahora caigo!" de España le preguntó al joven -que vestía una polera del mismo personaje- qué es Steve Rogers en "Los Vengadores".

Las opciones eran "doctor", "señor" o "capitán", y el concursante contestó por la primera opción.

Sorprendido, el conductor se limitó a decir "Oh my god, pero si lo llevas en la camiseta. No sabemos lo que llevamos puesto", bromeó.

Su error no pasó desapercibido en las redes sociales. "Tenía la respuesta en su pecho y ni con esas", "Un hombre con la camiseta del Capitán América acaba de fallar esto. Es para matarlo", fueron algunos de los comentarios.