Shakira anunció vuelta a los escenarios en junio de 2018 y posible concierto en Chile

Ayer La artista colombiana suspendió todos los shows en noviembre de este año y hasta hoy no se había referido al tema públicamente.

En noviembre de este año la cantante colombiana Shakira anunció la suspensión de la gira El Dorado, debido a una hemorragia en su cuerda vocal derecha.

Desde ese entonces no se había pronunciado públicamente, hasta hoy que a través de su cuenta de Instagram anunció su vuelta a los escenarios en junio del 2018.

La noticia fue recibida por sus fans con tristeza,en especial por los que esperaban el tour en Europa, quienes tendrán que seguir esperando por la artista.

El mensaje fue dedicado de forma directa a sus seguidores, contando cómo ha sido su proceso.

“Gracias a Dios, es un alivio y una alegría poder por fin comunicarles que estaré regresando en junio de 2018 con mi gira El Dorado por Europa, Estados Unidos y con fechas definitivas en Latinoamérica muy pronto por ser anunciadas“, dijo.

Asimismo, escribió que, "he vivido momentos en los que sus oraciones y mensajes cariñosos de ánimo, junto con el apoyo de mi familia, han sido lo único que me mantuvo con ánimos. Y aunque conservaba la esperanza de poder recuperarme a tiempo para retomar la gira en Europa, después de explorar muchas opciones, he tenido que acepar la realidad de que esta es una lesión que simplemente requiere de más tiempo y cuidado para sanar“, reconoció.

De esta forma, dentro de la gira a latinoamericano se espera la confirmación de su paso por Argentina y Santiago de Chile.