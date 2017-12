Trump ironizó sobre el calentamiento global ante ola de frío en EE.UU

El presidente estadounidense Donald Trump ironizó con calentamiento global, mientras amplias zonas de su país enfrentan una ola de frío extremo.

"En el este podría ser la Nochevieja más fría jamás registrada", escribió hoy el republicano en Twitter. "Tal vez podríamos usar un poco del viejo buen calentamiento global por cuyo combate nuestro país, pero no otros países, iba a pagar billones de dólares. ¡Abrí­guense!", añadió.

Por lo visto el mandatario aludió así­ al acuerdo climático de París, que Estados Unidos firmó durante la presidencia del demócrata Barack Obama, mientras que Trump promovió el retiro de ese pacto.

Partes de Estados Unidos viven actualmente los dí­as invernales más frí­os en décadas, junto a intensas nevadas.

In the East, it could be the COLDEST New Year’s Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up!