Trump busca bloquear publicación de polémico libro sobre su gobierno

Ayer "Fire and Fury: Inside the Trump White House" muestra al presidente estadounidense como una persona desinformada, con problemas de salud y no apta para el cargo.

Los abogados de Donald Trump tomaron medidas para bloquear la publicación de un libro en el que el presidente estadounidense es retratado como una persona desinformada y no apta para el cargo.

Los letrados enviaron hoy una carta al autor Michael Wolff y a la editorial Henry Holt & Co en la que amenazan con acciones legales "inminentes" si no cancelan la publicación del libro, que está previsto que salga al mercado la próxima semana.

El texto se basa en declaraciones del ex estratega jefe y director de su campaña electoral, Steve Bannon, y otras fuentes cercanas al presidente. "Fire and Fury: Inside the Trump White House" describe la campaña de Trump de 2016 como un acto publicitario que no estaba destinado a ganar la presidencia, según extractos del libro que fueron publicados el miércoles en la revista "The New Yorker" y en el diario británico "The Guardian".

En la carta enviada en nombre de Trump, el abogado Charles Harder asegura que las declaraciones atribuidas a Bannon dan lugar "a numerosas demandas legales, entre otras por descrédito en forma de calumnia y ofensa". Según el letrado, cuya carta fue publicada hoy por "The Washington Post", Bannon además violó un acuerdo de confidencialidad.

La Casa Blanca aclaró hoy que los intentos de impedir la publicación del libro no representan una acción oficial. La carta no es "del Gobierno de Estados Unidos, sino del abogado personal del presidente", aclaró la portavoz gubernamental Sarah Sanders.

Sanders consideró que el libro es una "fantasía total y lleno de cotilleo tí­pico de la prensa amarilla".

Trump "sin duda cree que no deberí­a" ser publicado porque es falso, pero apoya "absolutamente" la libertad de libre publicación garantizada en la Constitución, añadió la vocera.

El periodista Wolff dijo que Trump fue uno de los entrevistados para el libro y que el mandatario le permitió tener "algo así­ como un asiento semipermanente en un sillón en el Ala Oeste" en los primeros meses de Gobierno, así como en la transición posterior a las elecciones.

En el libro, que está basado en siete meses de investigaciones y cientos de entrevistas, el autor describe una Casa Blanca disfuncional y se sostiene que el presidente tiene problemas de salud.

Bannon, que volvió a dirigir el sitio web ultraconservador Breitbart después de dejar la Casa Blanca, fue jefe de campaña de Trump los últimos tres meses antes de la sorpresiva victoria del magnate neoyorquina en las elecciones de noviembre de 2016.

Al parecer, en la obra formula graves acusaciones contra Donald Trump Junior, el hijo del mandatario, y Jared Kushner, su yerno.

En un primer extracto que publicó el miércoles "The New Yorker", Bannon califica de "traición" y de "antipatriota" el encuentro que presuntamente ambos organizaron con agentes rusos en 2016.

Después de que se conocieran los extractos del libro, Trump emitió el miércoles un duro comunicado contra Bannon. "Steve no tiene nada que ver conmigo o mi presidencia. Cuando fue despedido, no sólo perdió su trabajo, perdió la cabeza", indicó.

"Steve casi nunca se reunió a solas conmigo y pretende haber tenido influencia para engañar a algunas personas que no tienen acceso ni idea y a los que ayudó a escribir libros falsos", añade el texto.

Bannon dejó la Casa Blanca en agosto de 2017, pero de todos modos era considerado alguien cercano a Trump. "No hablo con él", aseguró hoy el mandatario en la Casa Blanca.

El gran eco mediático tras la publicación de los primeros extractos hizo que la obra se situara a la cabeza de las publicaciones pedidas en Amazon, cuando 24 horas antes todaví­a estaba en el puesto 48.449, informó CNN.