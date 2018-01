[VIDEO] Fanático fue invitado al estreno de Deadpool2 después de protagonizar viral por dolora ida al dentista

James Eversole es un joven de Richmond, Indiana, que se volvió famoso por su experiencia en el dentista. Todo comenzó cuando le extirparon las cuatro muelas del juicio, una operación dolorosa y con gran aplicación de anestesia que lo dejó muy adormilado.

Divertida por lo que estaba viendo, la esposa de James, decidió grabar el momento, donde semi inconsciente dice que lo único que quiere es comer helado y ver Deadpool 2.

Su mujer no pudo guardar lo divertido del momento, por lo que compartió el video en las redes sociales, donde su marido, fanático de los superhéroes de Marvel, se convirtió en viral.

Tanto se compartió que el mismo Ryan Reynolds, quien encarna a Deadpool en la famosa película, comentó el video en Twitter y lo invitó al estreno de Deadpool 2.

“Hace años, me removieron los testículos del juicio. Se lo doloroso que puede ser. Considera esto como tu invitación oficial para La Secuela Sin Nombre de Deadpool, James. Te veo a ti y a un acompañante en mayo”, dijo el actor.

Post Dentist of Getting all Four of my Wisdom Teeth pulled DEADPOOL 2, Ice Cream, & Banging my Wife sounds about Right ?????????? #deadpool2#hugsnotdrugs#Dentist@VancityReynolds@robertliefeld@deadpoolmovie@RhettReese@MarvelStudios@ChrisEvans@DavidMLeitchpic.twitter.com/hFlkUlH8zq