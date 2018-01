Imagen de un niño con el pelo congelado conmueve a la red

Un niño chino llegó al colegio con el pelo congelado y su imagen conmovió a la red.

Wang Fuman caminó cerca de una hora para llegar a la escuela primaria Zhuan Shan Bao del condado Xinjie, en la provincia de Yunnan, soportando los 9 grados bajo cero.

Al llegar, el niño no encontró mucho calor, ya que en las aulas no hay climatización.

Su profesor le tomó una foto y se volvió viral.

El menor vive con su padre y su hermana -la madre los abandonó- y su casa se encuentra a 4,5 kilómetros del colegio.

Muchas personas expresaron su deseo de ayudar al niño, cuyo abrigo es la única prenda que tiene para abrigarse. Las autoridades locales y un fondo de desarrollo juvenil lanzaron un programa para dar ropa de invierno a Wang y otros niños de la zona.

A picture of a young boy with his hair frozen went viral and attracted thousands of people’s attention. He walked over one hour, 4.5 kilometers, in minus 9 degree temperature to reach his school. pic.twitter.com/8ouQOUxNkk