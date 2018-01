Astronauta japonés de la Estación Espacial que dijo haber crecido nueve centímetros tuvo que pedir disculpas

El astronauta japonés Norishige Kanai se disculpó por afirmar que había crecido 9 centímetros durante las tres semanas que ha pasado en la Estación Espacial Internacional (EEI) y corrigió la cifra a 2 centímetros.

"Siento mucho haber creado esta noticia falsa", publicó Kanai en su perfil de Twitter, el mismo canal por el que anunció la víspera que había crecido 9 centímetros debido a la ingravidez y expresó su preocupación por las consecuencias de este hecho.

Kanai, de 41 años, explicó en Twitter que había pasado su examen médico y obtenido un extraordinario resultado en sus parámetros físicos en lo referente al crecimiento, un hecho del que se hicieron eco numerosos medios de comunicación.

Sin embargo, el astronauta escribió que su comandante ruso en la EEI, Anton Shkaplerov, le dijo que esta cifra era demasiado elevada, por lo que decidió volver a medirse y comprobó que en realidad sólo había crecido 2 centímetros.

"No me duelen la cadera ni la espalda, por lo que creo que no he crecido 9 centímetros. Mi capitán lo sabía porque es veterano en esto", continuó Kanai en la red social.

El astronauta también expresó su tranquilidad por saber que no tendrá problemas de espacio para regresar a la Tierra a bordo de la nave rusa Soyuz, la misma con la que llegó a la EEI el pasado 19 de diciembre.

Kanai, ingeniero de a bordo en su primera misión espacial, llegó a la EEI junto al ruso Antón Shkaplerov y el estadounidense Scott Tingle.

Los tres astronautas, que permanecerán en el espacio cerca de medio año, se sumaron al ruso Alexandr Misurkin y los estadounidenses Mark Vande Hei y Joseph Acaba, que se encuentran la la EEI desde el pasado septiembre.