Actriz porno fue hallada muerta en Las Vegas: es la cuarta fallecida de la industria en dos meses

La actriz porno Olivia Nova de 20 años fue encontrada muerta en su departamento de Las Vegas (Nevada, EEUU). Así lo confirmó la misma agencia donde trabajaba y su fallecimiento, se transformó en el cuarto de la industria en los últimos dos meses.

La actriz comenzó su carrera de modelo cuando tenía sólo 12 años y hace uno, había entrado al área del cine para adultos. Se desconocen las causas de su muerte y se abrió una investigación al respecto.

La agencia LA Direct Models compartió un comunicado con la noticia: "Estamos muy sorprendidos por su fallecimiento repentino. Era una chica hermosa con una personalidad muy dulce. Estamos en shock. Descansa en paz, dulce ángel".

En los últimos mensajes que compartió Nova en Twitter, ella hablaba de la soledad que sentía al estar lejos de su casa.

Direct Models is deeply saddened to learn of the passing of our model, Olivia Nova https://t.co/bPc0Fd6Gxj