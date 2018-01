Fotógrafa nunca había usado Photoshop y así dejó un retrato familiar

13:30 La afectada, lejos de enojarse, se lo tomó con humor. "No me he reído tanto en años", dijo.

Una familia de Missouri, Estados Unidos, contrató a una fotógrafa para tomar un retrato y el resultado fue de lo más hilarante.

Pam Dave Zaring contó en Facebook que pagó 250 dólares por el servicio, pero no contó con que la "profesional" nunca había usado Photoshop.

"Bien. Esto NO es una broma. Hemos pagado a una fotógrafa, que decía ser un profesional, 250 dólares por una foto de familia. Por favor, mira estas fotos REALES que nos entregó... mira estas fotos de verdad que nos entregó.... decía que las sombras eran realmente muy malas en el hermoso, claro y soleado día y que su profesor nunca le enseñó a retocar fotos. Siéntete libre de compartir literalmente no me he reído tanto en años!!!!! No puedes inventarte estas cosas.... otra vez, esto NO es una broma - producto final", escribió en la red social.

En mayo del año pasado Dave y Pam Zaring viajaron hasta Forest Park en St. Louis con sus dos hijos, Cade, de 12 años, y Connor, de 8, y la madre de Dave para que la fotógrafa los retratara.

El pasado jueves les llegó el CD con las imágenes desprovistas de rasgos, mientras que los ojos y los dientes no parecían humanos.

"Mis hijos estaban confundidos. Pensaron que les estábamos gastando una broma", dijo.

La artista se puso en contacto con ellos para confesarles que nunca antes había editado fotografías y que se comprometía a devolverles todo el dinero. Sin embargo, la familia se negó porque "la experiencia" y lo bien que lo habían pasado "había merecido todo el dinero que le pagaron".