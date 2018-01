Tía de los 13 hermanos torturados por sus padres en EE.UU: "No nos dejaban visitarlos"

11:46 Elizabeth Jane Flores reveló que no veía a su hermana Louise hace 19 años.

La tía de los 13 hermanos torturados por sus padres en Perris, California, Elizabeth Jane Flores, dijo que su hermana Louise no permitía a su familia ver ni saber nada de los niños.

"Algo parecía no estar bien de su función como mamá, pero nunca esperé que sucediera algo por el estilo. Estuvimos muy preocupados por ellos porque todo siempre fue extraño pero no pudimos hacer nada. No nos dejaban visitarlos y ni siquiera teníamos la dirección de la casa", contó al Daily Mail.

"Hace 19 años que no la veo. Hablábamos de tanto en tanto por teléfono, pero cada vez que preguntaba por los chicos me cortaba", agregó.

La mujer también comentó que "mis padres reservaron varios vuelos para verlos pero cuando llegaban allí les decían que se fueran y volvían siempre llorando. Ellos murieron antes que pudieran ver a sus nietos otra vez. Me parte el alma y estoy muy avergonzada de todo lo que pasa".

Louise Anna Turpin, de 49, y su esposo David Allen Turpin, de 57 años, están detenidos con una fianza de nueve millones de dólares y podrían enfrentar cargos que incluyen tortura y poner en riesgo a un menor.