Joven argentina que confesó el asesinato de su novio cambió su versión ante la justicia

Nahir Galarza , la joven de 19 años que mantiene atentos a los medios argentinos tras confesar el asesinato de su novio , Fernando Pastorizzo, cambió su versión de los hechos ante la justicia, asegurando que los disparos que provocaron el homicidio fueron "accidentales".

Según lo publicado por Clarín, Galarza estuvo tres horas en la fiscalía en las que habló de la supuesta relación de violencia que mantenían, de los supuestos maltratos que sufría por parte de su pareja y de unos confusos hechos ocurridos durante la noche del crimen.

En su declaración, la joven afirmó que aquel 29 de diciembre "me empezó a joder, a moverla (la pistola) para todos lados. 'Mirá el fierro de tu viejo'. Y entonces me enojé y empecé a decirle 'pelotudo' y como él se reía me enojé y le dije que era un enfermo y me fui a mi habitación".

Tras esto, ella le dijo que estaba manteniendo una relación con otro hombre que la "trataba bien", a lo que él supuestamente le pidió perdón, manteniendo relaciones sexuales. "Él sabía cómo manipular, porque me conocía hacía bastante, y sabía qué palabras decirme para que a mí me duela, él hacía lo que quería conmigo, porque agrego, porque con él tuve mi primera relación que fue antes de los 16, porque yo siempre hacía lo que él quería", agregó.

Nahir afirmó que luego hubo otra discusión. "Se enojó del todo, me agarró del pelo, me sacó de la habitación y cuando pasamos por la cocina él agarró el arma de nuevo y me apuntó en la panza, que yo me iba a ir con él porque yo era de él", expresó. Según ella, Pastorizzo la apuntó con el arma y la obligó a salir en una moto a la carretera en donde ocurrió el asesinato.

"Iba gritando... que era una zorra, me decía: 'Sos un asco de persona'. Y después fue todo el camino insultándome... gritaba y estaba muerta de miedo", expresó. "Y en ese momento le saqué la pistola, ni siquiera miré cómo la agarré y frenó de golpe, yo sentí la primera explosión y ahí nos caímos los dos de costado, me alcanzo a parar y como no entendía nada empecé a temblar, me quedo como sorda, quedé como boba, y me agacho para mirarlo y ahí es donde sale la segunda explosión que me sorprendió, me quedé de nuevo sorda y ahí reaccioné y tiré el arma al piso, no sabía qué hacer, estaba nerviosa, estaba temblando y no sabía qué había pasado", complemetó.

Ella aseguró que tras las "explosiones" se fue a su casa a dormir, momento en el que recibió el llamado de la madre de la víctima, quien le señaló que el cuerpo de su novio estaba en una ruta cercana a Buenos Aires con visibles impactos de bala.

La parte querellante le quitó crédito a esta versión. El abogado Juan Carlos Peragallo expresó que "esta es su tercera declaración. Tuvo una testimonial y dos indagatorias. A mi criterio no la favorece cambiar lo que ya declaró. Es poco convincente que el crimen haya sido accidental".

Peragallo también afirmó que la joven está buscando atenuar su pena con un supuesto caso de violencia de género, el que hasta ahora no ha sido comprobado.