Perro ciego sobrevivió cinco días atrapado en la nieve

Un perro ciego y que padece cáncer sobrevivió cinco días atrapado en la nieve, en Minnesota, Estados Unidos.

Patsy Sumpter perdió de vista a Buddy, de 13 años, la semana pasada y su vecina Emily Raguse lo encontró el lunes acurrucado contra la ventana de su casa.

"No podía creer lo que veían mis ojos", contó la mujer, quien llamó a la policía y tapó a perro con una toalla. "Realmente estaba estaba letárgico", dijo.

El oficial notó que el animal tenía un collar donde salía su nombre y que su dueña era Sumpter, una vecina.

"Normalmente se va al bosque y luego regresa. Pero esta vez no volvió. Llamaba y llamaba, pero él no volvía", dijo Sumpter. "Es un milagro que lo hayan encontrado. No creo que hubiera podido sobrevivir otra noche", afirmó.