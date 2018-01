Esto hizo una jueza con la carta del médico abusador en que planteaba lo difícil que le era escuchar a sus víctimas

La jueza estadounidense Rosemarie Aqulina sentenció ayer al médico Larry Nassar a una condena de 40 a 175 años de presidio por abusos sexuales en contra de 156 menores, durante su paso por el equipo olímpico de gimnasia de EE.UU.

La magistrada, que dio voz a cada una de las victimas durante el proceso, ayer tuvo duros dichos en contra del abusador: “estoy firmando tu sentencia de muerte. No has hecho nada para que merezcas andar libre jamás. Yo no te dejaría solo ni con mis perros”, según informó el diario español El País.

Además Aquilina lanzó las hojas de una carta de seis páginas que Nassar había escrito para acusarla de orquestar un circo mediático y narraba cuán difícil le era escuchar los testimonios de las víctimas.

Larry Nassar wrote a 6 page letter to Judge Rosemarie Aquilina, telling how 'hard it is for him to listen to testimonies of his victims. This is what Judge Rosemarie did with the letter. pic.twitter.com/qvvJynxa57