Pilló a su novio con una amante y ésta se hace pasar por muñeca sexual

Una mujer, una pareja infiel y una amante protagonizan un hilarante video que se ha vuelto viral en las redes sociales.

En las imágenes se ve a una enfurecida mujer encontrar a su novio con una amante, quien baila semidesnuda. Sin embargo, el hombre rápidamente sale al paso y le dice que se trata de una muñeca sexual.

La amante, que intenta escapar, se queda inmóvil en la escalera. Incluso él le muestra una supuesta boleta de la compra a su novia.

Cuando la tercera en discordia se mueve, él también tiene una respuesta: "Son reflejos", le dice a su novia.

Finalmente la amante se cansa y deja el departamento, mientras la pareja sigue peleando.

I thought I had seen it all but I was so fucking wrong??????????. The cheating bitch pretended to be a sex doll pic.twitter.com/lzyCxAFOaX