La desesperada medida de un joven que descartó sin querer a una mujer en Tinder

Un estudiante de la Universidad del Estado de Missouri, en Estados Unidos, hizo todo para encontrar a una joven que había rechazado por error en Tinder.

Es que Hayden Moll deslizó accidentalmente el dedo hacia el lado equivocado de la aplicación para citas, descartando de esta manera a la chica, llamada Claudia.

Se dispuso a encontrarla y para ello usó el directorio de la escuela a la que pertenecía y le envió un mail a todas las Claudia del listado.

"Si Tinder diera apellidos, esto sería mucho más fácil pero no lo es, entonces tengo que describirles su perfil", escribió el joven. "Si eres el perfil que yo acabo de describir, por favor mándame un mensaje con 'derecha' o 'izquierda', solo para saber si estás interesada o no. Si eliges 'derecha', podríamos juntarnos para unas donas o algo así, pero si eliges 'izquierda', también está bien", decía el texto.

La aludida compartió el texto en Twitter y según News-Leader, encontró el gesto más gracioso que "creepy", y finalmente sí planearon una cita juntos.

THIS GUY LITERALLY EMAILED EVERY CLAUDIA AT MISSOURI STATE TO FIND ME ON TINDER pic.twitter.com/x8tQuYmj8Q