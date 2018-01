Celebridad del fitness en Instagram fue expulsada de un vuelo en EE.UU.

Fue ahí cuando una azafata le pidió que regresara a su asiento y se inició la discusión. La funcionaria de la aerolínea le preguntó a Selter si quería ser expulsada del vuelo, a lo que la modelo respondió en forma irónica que sí.

Funcionarios policiales, en tanto, ingresaron para sacar a la modelo y a su hermana de la aeronave, en tanto que Selter compartió el momento a través de redes sociales.

I did nothing wrong but got kicked off the plane. pic.twitter.com/XE2Q35dghm