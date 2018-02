Padre juntó 1 millón de likes para llamar a su hijo Gokú

Un verdadero fanático de la serie japonesa Dragon Ball es Carlos Sánchez, un hombre de Arizona que hizo una campaña por Facebook para conseguir apoyo y que su esposa le permitiera nombrar a su hijo como Gogú, el protagonista de la serie.

El reto consistía en publicar una imagen con la petición en su Facebook y si conseguía un millón de likes en 24 horas podría bautizar a su hijo como era su sueño. La foto que publicó se le veía sosteniendo un letrero donde decía: "My wife said if I get 1 mil like. I can name our son Gokú" (Mi esposa dijo que si tengo 1 millón de likes, puedo llamar a nuestro hijo Gokú). La publicación se hizo viral y consiguió el reto.

Y hasta la fecha ha recibido 1.5 millones de reacciones y hasta creó una página especial en Facebook, "Awaiting Goku's arrival" (En espera de la llegada de Goku), donde los seguidores dejan sus comentarios y comparten vídeos de la historia de la pareja y el venidero bebé Gokú.

Pero la pregunta que todos se hacen ¿su esposa respetará el trato?