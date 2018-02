Polémica en España por uso de la palabra “portavoza” como señal de inclusión

Una fuerte polémica se desató en España, luego de que la diputada y portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, utilizó el término “portavozas” para referirse a las mujeres que ejercen funciones de vocería.

??¿PORTAVOZAS???

No quiero ser yo quien corrija a una licenciada en Psicología y Ciencias Políticas como la Sra., @IreneMontero sobre lo q considero un error ya q no soy erudito en letras. Por eso, pido humildemente, la intervención de @RAEinforma para q me lo aclare. Gracias pic.twitter.com/9fTmWBg1Te