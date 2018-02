Murió Reg Cathey, conocido actor de "House of Cards"

El actor Red Cathey, conocido por interpretar al dueño del restaurante en el que come sus costillas preferidas el político Frank Underwood (Kevin Spacey) en la serie "House of Cards", murió en la noche del viernes a sus 59 años.

Así lo informaron los directores y el servicio de streaming Netflix. "Reg Cathey era único en su género" escribió por Twitter el creador de la famosa serie, Beau Willimon.

"Estaba lleno de vida, generosidad, humor y rebosaba talento. Querido por todos los que tuvieron la suerte de conocerlo y trabajar con él. Se le echará mucho de menos", agregó.

Nacido en Alabama en 1958, Cathey es también conocido por su aparición en la serie "The Wire". Fue tres veces nominado a los premios Emmy, de los que ganó uno. Se desconocen aún las causas del fallecimiento.

En noviembre, la producción de "House of Cards" -de la que está emitiéndose la sexta temporada- se suspenderá temporalmente tras las acusaciones sexuales vertidas contar Spacey, de 58 años.

Reg Cathey was one of a kind. Brimming with life force, generosity, humor, gravitas and a fountain of talent. Loved by everyone lucky enough know him and work with him. He will be greatly missed.

