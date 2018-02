Retiraron 14 gusanos del ojo de una mujer en Estados Unidos

Una joven de 26 años tenía en el ojo izquierdo un total de 14 gusanos del parásito conocido como Thelazia gulosa, que normalmente afecta a las vacas.

Según informó el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Atlanta, se trata del undécimo caso registrado en el que estos gusanos afectan a personas en Norteamérica. Así lo recogen en un estudio publicado en el "American Journal of Tropical Medicine and Hygiene". Hasta ahora, no se había reportado la incidencia de este parásito en humanos.

Abby Beckley contrajo el parásito en una zona dedicada a la ganadería del estado de Oregón. "Me picaba mucho el ojo izquierdo, lo tenía rojo y el párpado caído", contó al canal de noticias CNN. Unos días más tarde, se quitó ella misma un gusano y, en el plazo de dos semanas, los médicos retiraron el resto, hasta que las molestias desaparecieron.

Los gusanos de los ojos afectan a varios animales, desde gatos a perros y zorros. Estos parásitos son transmitidos por diferentes especies de moscas. Según Richard Bradbury, del departamento de enfermedades parasitarias y malaria del CDC, cuando afectan a personas los síntomas desaparecen al eliminar los gusanos, pero hay casos aislados en los que el afectado acaba quedando ciego.

Hasta ahora se creía que sólo dos especies de gusanos afectaban al ojo humano, pero el actual pertenece a una tercera. Según Bradbury, tuvieron que estudiar documentos en alemán que se remontan a 1928 para identificar al Thelazia gulosa.