Macron avisó que Francia atacará en Siria si se prueban los ataques químicos

19:45 El Presidente galo señaló que hasta el momento, aún no hay evidencias que confirmen dicha acción.

El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseveró que su país atacará en Siria en caso de que se demuestre que el régimen haya utilizado armas químicas contra su población civil, extremo que los servicios franceses aún no han logrado confirmar.

En un encuentro con la prensa, Macron también aludió a asuntos domésticos y anunció que tiene la intención de restablecer un servicio militar obligatorio con una duración de entre tres y seis meses al tiempo que defendió a sus dos ministros que están salpicados por casos de acoso sexual: el de Ecología, Nicolas Hulot, y el de Hacienda, Gérald Darmanin.

"Nosotros atacaremos los lugares donde esos envíos (de armas) se realizan o donde se organizan. Esa línea roja será respetada", afirmó el Jefe de Estado francés, quien aclaró que aún no ha podido comprobar que el régimen de Bachar Al Asad haya utilizado armas químicas prohibidas contra su población.

Estas declaraciones se producen unos días más tarde de que Macron hablase por teléfono con el presidente ruso, Vladimir Putin, ante el que el mandatario francés expresó su "preocupación" por los indicios que implican al Asad en ese tipo de ataques.

"Se lo he vuelto a comentar al presidente Putin, al que le he dicho que tiene que ser muy claro con el régimen sirio, que alega no utilizar armas químicas (...), pero nosotros estamos vigilantes", agregó.

Damasco ha sido acusado esta última semana de haber atacado con armas químicas sobre todo la parte de Guta oriental, a las afueras de Damasco.

Domésticamente, Macron declaró que desea recuperar el servicio militar obligatorio, aunque de forma "abierta" tanto para las mujeres y los hombres y al que sopesa dotar de una vertiente "cívica" y no únicamente militar.

El presidente francés defendió públicamente tanto a Hulot y a Darmanin y criticó que si "denuncias que se archivan" son capaces de forzar el cese de un miembro del gobierno, entonces Francia se convertiría "en una República de las sospechas donde todo vale".