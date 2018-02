Sospechoso del tiroteo en Florida recibió entrenamiento militar antes de atacar su escuela

El sospechoso del mortal tiroteo en una escuela secundaria de Florida, Estados Unidos, Nikolas Cruz, recibió entrenamiento militar antes del ataque, según fuentes del Pentágono.

Una de sus antiguas compañeras, Jillian Davis, dijo haber compartido vivencias con el atacante en el Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva Junior. Ella lo recuerda como un joven callado y tímido que cambia de personalidad cuando se enfada.

El joven de 19 años que mató a 17 personas con un fusil semi automático, es fanático de las armas. En su supuesta cuenta de Instagram, Cruz presumía de todo tipo de armamento y cuchillos. "Estamos investigando las webs y foros en redes sociales que frecuentaba y hemos visto imágenes muy inquietantes", dijo el sheriff del condado.

Cruz había sido expulsado de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas por "motivos disciplinarios", dijo el jefe de policía del condado de Broward, Scott Israel.

Victoria Olvera, una alumna de 17 años, dijo que Cruz había sido expulsado el año tras una pelea con el nuevo novio de su exnovia. Olvera dijo que el acusado había maltratado a su novia.

Responsables de la escuela dijeron que Cruz asistía a otra escuela en el condado de Broward tras su expulsión.

El tirador recibió tratamiento en una clínica de salud mental durante un tiempo, pero no había vuelto al centro en más de un año, indicó el alcalde del condado de Broward, Beam Furr.

"No es como si no hubiera preocupaciones por él", dijo Furr. "Intentamos mantenernos atentos a esos chicos que no conectan (...) La mayoría de los profesores intentan guiarlos hacia alguna clase de conexión (...) En este caso, no encontramos una forma de conectar con este chico", agregó.

Daniel Huerfano, un alumno que huyó del ataque del miércoles, dijo que Cruz "era este chico extraño que uno ve... como un solitario".

Dakota Mutchler, una alumna de 17 años de penúltimo curso, dijo que había sido buena amiga de Cruz, pero que no le había visto en más de un año tras su expulsión de la escuela.

"Empezó a volverse cada vez más raro", dijo y recordó un post de Cruz en Instagram sobre matar animales, y que había hablado sobre hacer prácticas de tiro en su jardín con una pistola de balines.

"Empezó a tomarla con una de mis amigas, amenazándola, y a partir de ahí corté el contacto", dijo la joven. "Creo que todo el mundo pensaba que si alguien iba a hacerlo, sería él", añadió Mutchler.

El superintendente del distrito escolar, Robert Runcie, dijo que no tenía conocimiento de ninguna amenaza de Cruz a la escuela.

"En estas situaciones por lo general se ve que podría haber habido signos a la vista", dijo Runcie. "En este momento sería especular con que los hubo, pero no tuvimos ninguna advertencia. No hubo llamadas o amenazas que sepamos".

Sin embargo, un profesor dijo a The Miami Herald que Cruz podría haber sido identificado como una posible amenaza para otros alumnos. Jim Gard, profesor de matemáticas que dijo haber tenido a Cruz en su clase el año pasado, dijo cree que la escuela había enviado un email advirtiendo a los profesores que no debía permitirse la entrada de Cruz en el campus con mochila.

"El año pasado dio problemas amenazando a estudiantes, y supongo que se le pidió que abandonara el campus", dijo Gard.