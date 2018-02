Marta Sánchez le puso letra al himno de España y la criticaron

La cantante Marta Sánchez generó polémica al interpretar una versión del himno de España escrita por ella misma.

La Marcha Real sólo tiene música y ella se atrevió a ponerle letra, la que presentó el sábado para festejar sus 30 años de carrera en el Teatro de la Zarzuela, en Madrid.

"Vuelvo a casa, a mi amada tierra, la que vio nacer mi corazón aquí. Hoy te canto para decirte cuanto orgullo hay en mí, por eso resistí. Crece mi amor cada vez que me voy, pero no olvides que sin ti no sé vivir. Rojo, amarillo, colores que brillan en mi corazón y no pido perdón", cantó.

Mientras el presidente del Gobierno Mariano Rajoy la felicitó -"Muy buena iniciativa. La inmensa mayoría de los españoles nos sentimos representados. Gracias, Marta"- otros criticaron a la cantante de 51 años, calificando la versión como "cursi" y "embarazosa".