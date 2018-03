Al menos dos muertos en tiroteo en universidad de Michigan

Al menos dos personas murieron en un tiroteo en la Universidad Central de Michigan, en Estados Unidos.

La policía busca al autor de los disparos, que ocurrieron en el edificio "Campbell Hall" de la facultad situada en la ciudad de Mount Pleasant.

El agresor es un afroamericano y se le considera armado y peligroso, según la cuenta de Twitter de la ciudad de Michigan.

UPDATE 10:18 a.m.: The suspect is a black male wearing mustard yellow jeans and a blue hoodie. He is considered armed and dangerous.