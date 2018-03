Brutal: padre arrastró a su hija desde una moto porque no quería ir al colegio

A veces los niños hacen sendas pataletas porque no quieren ir al colegio, pero este padre chino no supo cómo hacerle frente a la negativa de su hija de 10 años e hizo algo brutal: le dio varillazos y no contento con eso, la amarró a su moto y la arrastró.

El hecho ocurrió en el pueblo de Ya Long, del condado Da Hua Yao, provincia de Guangxi; donde los vecinos, alertados por el llanto de la pequeña, grabaron la escena para denunciarlo a la policía, pero no intentaron detener la golpiza.

El responsable, de apellido Wei, fue detenido 20 minutos más tarde en un mercado local y deberá enfrentar un juicio por maltrato infantil.

La niña fue enviada a un hospital, donde se constató que tenía hematomas y cortes en todo su cuerpo.