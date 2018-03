Las memorables frases de Stephen Hawking

El físico y escritor Stephen Hawking poseía una capacidad extraordinaria para generar citas memorables que resumían su visión del mundo.

A continuación, una breve recopilación de sus observaciones más famosas:

- "Somos una raza avanzada de monos en un planeta menor de una estrella bastante normal. Pero podemos entender el universo. Esto nos hace muy especiales".

- "La vida sería trágica si no fuese divertida".

- "Creo que el desarrollo pleno de la inteligencia artificial podría significar el fin de la raza humana".

- "El mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento".

- "Nadie puede resistirse a la idea de un genio tullido".

- "La cruz de mi celebridad es que no puedo ir a ningún lado sin ser reconocido. No basta con ponerme unas gafas oscuras y una peluca. La silla de ruedas me delata".

- "Durante millones de años, los hombres vivieron como animales. Entonces sucedió algo que desató el poder de nuestra imaginación. Aprendimos a hablar y aprendimos a escuchar. El discurso ha permitido la comunicación de ideas, permitiendo a los seres humanos trabajar juntos para construir lo imposible. Los mayores logros de la humanidad se han logrado hablando, y los grandes fracasos por no hablar. Esto no tiene que ser así. Nuestras mayores esperanzas podrían hacerse realidad en el futuro. Con la tecnología a nuestra disposición, las posibilidades son infinitas. Todo lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que seguimos hablando".

- "Mi objetivo es simple. Es la comprensión total del universo, por qué es como es y por qué existe".

- "Creo que la explicación más sencilla es que no hay Dios. Nadie creó el universo y nadie dirige nuestro destino. Esto me lleva a la profunda conciencia de que probablemente no hay cielo ni vida después de la muerte. Tenemos esta vida para apreciar el gran diseño del universo y, por ello, estoy sumamente agradecido".

- "Aunque no puedo moverme y tengo que hablar a través de una computadora, en mi mente soy libre".

- "Encontrar la respuesta a eso sería el gran triunfo de la razón humana, porque entonces conoceríamos la mente de Dios".

- "Si los extraterrestres nos visitan alguna vez, creo que el resultado sería parecido a cuando Cristóbal Colón llegó por primera vez a América, lo que no salió muy bien para los nativos americanos".

- "Estamos en peligro de autodestruirnos por nuestra codicia y estupidez. No podemos seguir mirando hacia dentro de nosotros mismos en un pequeño, cada vez más contaminado y sobrepoblado planeta".

- "Mi discapacidad no ha sido un hándicap significativo en mi campo, que es la física teórica. De hecho, me ha ayudado a evitar dar clase y el trabajo administrativo en el que otro modo estaría inmerso. Lo he conseguido, sin embargo, con la gran ayuda que recibí de mi esposa, hijos, colegas y estudiantes. Me parece que la gente en general está bastante dispuesta a ayudar, pero deberían animarlos a que sientan que sus esfuerzos valen la pena haciéndolo tan bien como pueda".

- "Hay una diferencia fundamental entre la religión, que se basa en la autoridad, y la ciencia, que se basa en la observación y la razón. La ciencia vencerá, porque funciona".