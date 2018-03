Un avión ruso perdió tres toneladas de oro al despegar en Siberia

Un avión ruso perdió más de tres toneladas de oro de la bodega de carga al despegar en Yakutsk, Siberia, según informó el Ministerio de Interior, citado por la agencia Tass.

La puerta de la bodega se abrió y parte del cargamento de nueve toneladas de oro cayó durante el despegue. Los trabajadores del aeropuerto recogieron más de 150 lingotes de oro que quedaron repartidos por la pista de despegue.

El avión An-12 soviético se dirigía a la ciudad siberiana de Krasnoyasrsk con el cargamento de una compañía minera local. El aparato realizó un aterrizaje de emergencia en la ciudad de Magan, a unos 12 kilómetros de Yakutsk.

Todavía no se aclararon las causas exactas del accidente, aunque posiblemente se soltó un amarre de seguridad en la bodega.

Ok. Gold rain drops looked that way on Yakutsk Airport’s runway. Pretty heavy and sonorous... Video by transport police from Whatsapp. pic.twitter.com/YYiO1P6lh7