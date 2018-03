Una serpiente nació con dos cabezas y dos corazones

Un criador de serpientes en Florida, Estados Unidos, descubrió que una de las crías de su mascota, una boa constrictor, había nacido con dos cabezas.

La llevó a una clínica veterinaria, donde descubrieron que el reptil tenía además dos corazones.

La boa constrictor además tendría dos tubos digestivos, lo que le hace más difícil sobrevivir.

La doctora Lauren Thielen dijo que "la mayoría de las serpientes que nacen así mueren porque no pueden obtener una nutrición adecuada, comparten riñones o no pueden defecar normalmente".

Dr. T x-rays a two-headed snake to find out what’s going on with its internal organs. #DrKExoticVetpic.twitter.com/eOUJDJRpV7